Koppel riskeert 36 maanden cel voor smokkelen van cocaïne in wielerbroeken WHW

10 februari 2020

16u53 0 Zaventem Een Roemeens koppel riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. In hun bagage werd 6 kilogram van het witte poeder aangetroffen. De drugs was verstopt in... wielerbroeken.

Op 23 september werden de twee onderschept toen ze aankwamen met een vlucht vanuit de Dominicaanse Republiek. Hun bagage werd doorzocht en in een wielerbroek bleken er verschillende pakken cocaïne genaaid te zijn. “Wij weten van niets”, stamelden ze aanvankelijk, maar uiteindelijk gingen ze toch door de knieën. De man bleek 50.000 euro schulden te hebben. Door deze smokkel te doen, zou hij 10.000 euro krijgen. Naar eigen zeggen wist zijn vrouw van niets, maar dat vond het parket ongeloofwaardig. Daarom werd voor beiden de standaardstraf van 36 maanden cel gevorderd. Boris Reynaerts, die hem bijstond, vond dit overdreven. “Mijn cliënt heeft met zijn verklaringen geholpen aan de identificatie van twee andere betrokkenen. In de drugswet staat klaar en duidelijk dat hij hiervoor een mildere straf verdient. Ik vraag dus 24 maanden cel of een straf met uitstel”, pleitte hij. Uitspraak op 4 maart.