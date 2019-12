Koppel krijgt 30 maanden cel voor uitbaten cannabisplantage WHW

18 december 2019

18u23 0 Zaventem Een koppel Albanese twintigers dat had gezorgd voor een cannabisplantage in Zaventem, is veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 maanden, waarvan 10 maanden met uitstel. Het koppel had daarbij ook voor 18.700 euro aan elektriciteit gestolen.

Het koppel werd op 20 juni opgepakt, toen een deurwaarder zich aanmeldde bij de woning waar ze verbleven. De man en vrouw wilden net de woning verlaten, maar de agenten die de deurwaarder vergezelden, roken een cannabisgeur en besloten meteen de woning te doorzoeken. Daar troffen ze, verdeeld over drie kweekruimtes, 883 cannabisplanten aan, naast nog eens 286 gram cannabis in een kartonnen doos. Volgens het koppel twintigers hadden ze op café in Brussel een andere Albanese man leren kennen die hen aangeboden had in de woning te verblijven, en hen in ruil had gevraagd op de planten te letten en die water te geven. Voor dat werk zouden ze 2.000 euro krijgen. “Ze waren weliswaar een onmisbare schakel in de teelt van die plantage, maar waren zeker niet de organisatoren”, pleitten hun advocaten. “Ze hebben de naam van de organisator meteen doorgegeven aan de speurders, maar die hebben de man nooit kunnen opsporen. Bovendien was die woning al drie maanden gehuurd, maar hebben onze cliënten er maar twee maanden verbleven.”