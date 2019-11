Koppel gebruikt mes om onderlinge ruzies te beslechten WHW

25 november 2019

16u18 0 Zaventem Een 39-jarige man en zijn 34-jarige vriendin riskeren respectievelijk 1 jaar en 14 maanden cel met uitstel voor wederzijds partnergeweld. De politie moest al tientallen malen tussenkomen omdat ze elkaar in da haren vlogen.

In 2016 gingen de twee samenwonen. Een slecht idee, want hun relatie werd gekenmerkt door drugs en alcohol. Bovendien vochten ze elk klein meningsverschil nog eens letterlijk uit. De politie moest in 2017 en 2018 dan ook meermaals uitrukken om de gemoederen te bedaren. In enkele gevallen gebruikten ze zelfs een mes om hun onenigheden te beslechten. “Messteken werden een vast onderdeel van hun ruzies”, aldus het parket. Gelukkig bleef het telkens bij lichte verwondingen. De twee verklaarden voor de rechter geen koppel meer te vormen. “We zijn nu enkel nog vrienden”, vertelden ze beiden. Uitspraak op 5 december.