Kleuterjuffen kunnen werk amper doen door gebrek aan Nederlandstalige kindjes: gemeente schakelt studenten en vrijwilligers in Gemeente wil voorkomen dat kinderen levenslange (taal)achterstand oplopen Robby Dierickx

09 oktober 2019

17u39 0 Zaventem Na een noodkreet van enkele kleuterjuffen omdat ze hun werk niet meer naar behoren kunnen doen door een gebrek aan Nederlandstalige kindjes gaat de gemeente Zaventem op zoek naar studenten en vrijwilligers die de juffen een handje willen helpen. “Die maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat kinderen een levenslange taalachterstond oplopen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans.

Zowat een half jaar geleden kreeg burgemeester Holemans (Open Vld) het bezoek van enkele kleuterjuffen uit de drie gemeentelijke basisscholen van groot-Zaventem. “Ze smeekten me om hulp. Steeds meer kinderen spreken thuis geen Nederlands en kunnen in de klas dus ook niet mee. De kleuterjuffen lieten me weten dat ze het alleen niet meer aankonden. Wat wil je als amper drie van de 24 kindjes Nederlands begrijpen? Op die manier kan je je werk niet meer naar behoren doen.”

En dus zocht Holemans naar een oplossing. “De enige manier om de kinderen onze taal aan te leren, is hen meteen onder te dompelen in een Nederlandstalig taalbad. Maar met één kleuterjuf per klas is dat niet mogelijk. Als gemeente hebben we ook niet de middelen om meerdere juffen per kleuterklas in te zetten en daarom lanceren we nu een oproep naar studenten en vrijwilligers die zich elke dag zowat twee uurtjes vrij kunnen maken. Zij kunnen de kleuterjuffen in de instapklassen en de eerste kleuterklassen in onze drie gemeentescholen namelijk een handje helpen door verhaaltjes te lezen met de kinderen die het Nederlands niet machtig zijn. Op die manier willen we de kinderen klaarstomen voor het eerste leerjaar. Doe je dat niet, dan riskeer je dat de kindjes een levenslange (taal)achterstand oplopen. De studenten of vrijwilligers zullen correct vergoed worden voor hun werk.”

Vlaamse hulp

Voorlopig maakt de gemeente een beperkt budget vrij voor het project, dat eind januari volgend jaar gelanceerd moet worden. “Maar we lanceren een oproep naar de nieuwe Vlaamse regering om middelen vrij te maken voor deze problematiek”, aldus nog Holemans. “Want voorlopig krijgen we onvoldoende financiële hulp bij de uitwerking van de integratielessen. Gezien de hoogdringendheid treden we nu zelf tegemoet. Daarnaast zoeken we ook financiële steun bij serviceclubs, die meerdere goede doelen steunen.”

Karin Geerts, directrice van de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe, is tevreden dat de gemeente met dit project start. “Want het wordt echt een probleem”, klinkt het. “Ik werk twintig jaar in deze school en heb de hele situatie zien veranderen. Vroeger was de overgrote meerderheid van de leerlingen Nederlandstalig, nu is het helemaal omgedraaid. We juichen dit project dan ook toe.”

Starten in januari

De eerste studenten of vrijwilligers zullen tussen eind januari en begin mei ingeschakeld worden. De komende maanden volgt een rekruterings- en selectieperiode. Nadien worden de kandidaten gecoacht. Wie interesse heeft, kan mailen naar onderwijs@zaventem.be.