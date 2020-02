Kleine maand na plofkraak heropent postkantoor deels de deuren Robby Dierickx

12 februari 2020

13u28 2 Zaventem Een kleine maand nadat dieven een plofkraak pleegden op het bpost-kantoor langs de Leuvensesteenweg in Zaventem kunnen klanten opnieuw in het gebouw terecht. Al is voorlopig slechts een deel van het kantoor open. Op de volledige heropening is het wachten tot begin volgende maand.

Op dinsdag 14 januari bliezen dieven een bankautomaat in het postkantoor langs de Leuvensesteenweg in Zaventem op. Ze gingen daarbij met 350.000 euro aan de haal, al was die buit volgens bpost wel waardeloos aangezien de inktcassettes hun werk deden en het geld met inkt besmeurden.

De schade aan het gebouw was evenwel groot. Een maand na de plofkraak zijn de herstellingswerken nog volop bezig. Toch kon bpost ondertussen wel een tijdelijk kantoor in hetzelfde gebouw openen. Dat kantoor is echter wel alleen via een andere ingang – aan de zijkant van het pand – toegankelijk. “Het tijdelijke kantoor is tot en met 29 februari open”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van bpost. “Op 3 maart zal het volledige kantoor haar deuren heropenen.”

Vorige week was ook het postkantoor in Dilbeek het doelwit van plofkrakers. Momenteel wordt nog onderzocht of er een link is tussen beide feiten en bij uitbreiding tussen de andere plofkraken van de voorbije maanden in ons land.