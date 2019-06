Klanten willen iets geven voor goede doel...en worden opgelicht WHW

21 juni 2019

11u17 0 Zaventem Een Roemeense man riskeert 1 jaar cel voor oplichting. Hij zamelde in Colruyt-winkels geld in voor een gehandicaptenorganisatie en maakte hiervan gebruik om de goedgelovige klanten op te lichten.

Op 12 mei 2017 werd Jean C. aangesproken door de beklaagde in de Colruyt van Zaventem. De man vroeg geld ten voordele van een gehandicaptenorganisatie. C. wilde wel tien euro geven. Terwijl hij een document ondertekende ter bewijs van gift stal de Roemeen zijn portefeuille. Enkele dagen eerder bleek de man in de Colruyt van Ukkel aan het werk geweest te zijn. Een vrouw wilde gerust tien euro geven maar had slechts een briefje van 50. “Geen probleem, ik zal het even gaan wisselen terwijl u de petitie ondertekent”, bood hij aan waarna hij richting kassa’s wandelde. Uiteindelijk wandelde hij rustig met de 50 euro naar buiten. Op 22 mei van datzelfde jaar mislukte zijn trucje. Een winkeldetective vroeg hem naar zijn bedoelingen waarna hij de benen nam. “Dit zijn echt wel uiterst laakbare streken. Mensen die hun goed hart tonen en al iets willen geven voor een goed doel maakt hij nog meer afhandig”, aldus het parket. Uitspraak op 18 september.