Kinderen blijven massaal thuis: lege secundaire scholen en amper leerlingen in basisonderwijs Scholen werken met beurtrol voor leerkrachten om opvang te garanderen Robby Dierickx

16 maart 2020

15u36 0 Zaventem Het advies van de federale overheid om kinderen zoveel mogelijk thuis te houden, wordt in onze regio duidelijk goed opgevolgd door ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van uw krant. In de secundaire scholen die we contacteerden, daagde geen enkele leerling op. Ook in het basisonderwijs waren er amper kinderen. “We moeten de ouders feliciteren”, klinkt het bij de directeurs.

‘Blijf in uw kot’. Die uitspraak van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft ouders in onze regio duidelijk wakker geschud, want heel wat van hen hebben ervoor gezorgd dat hun kinderen maandag niet in de scholen opgevangen moesten worden. Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs waren er amper leerlingen. Tot groot jolijt van de directeurs, die verwacht hadden dat er meer kinderen zouden opdagen.

LAGER ONDERWIJS

In de gemeenteschool van de Zaventemse deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe werden maandagochtend slechts vijf van de 360 leerlingen afgezet. “Een pak minder dan dat we verwacht hadden”, zegt directrice Karin Geerts. “De aanwezige kindjes maakten tekeningen voor de rusthuisbewoners en mochten ook veel buiten spelen. Ik blijf het echter geen goede beslissing vinden dat de scholen open blijven. Er wordt aangeraden om thuis te blijven, maar toch moeten we hier kinderen opvangen.”

Gemeentescholen Piramide in Steenokkerzeel en Tilia in Melsbroek telden 47 van de 575 leerlingen. “Door het lage aantal aanwezige kinderen hebben de leerkrachten een beurtrol gekregen”, zegt directrice Mimi Peremans. “De ene dag moeten ze opvang voorzien, de andere dag zijn ze stand-by voor moest er een leerkracht ziek vallen en de derde dag moeten ze thuis werken. Ik vind het trouwens een goed idee om de scholen open te houden, want kinderen van ouders die in de zorgsector werken, moeten altijd ergens terecht kunnen. Zodra ik merk dat ouders profiteren van de opvang, schrijf ik hen persoonlijk aan. Maar ik moet hen feliciteren, want alleen zij die echt geen opvang voor hun oogappels konden vinden, stuurden hun kinderen naar school.”

In Vrije Basisschool Kriekelaar in Hofstade waren maandag 24 van de 300 leerlingen aanwezig. “Aanvankelijk hadden meer ouders laten weten dat hun kinderen naar school zouden komen, maar blijkbaar hebben ze in het weekend alsnog een oplossing gevonden”, zegt directrice Greet Van der Weyden. “Ik heb ouders er duidelijk op gewezen dat het om noodopvang gaat en dat advies hebben ze duidelijk opgevolgd. Natuurlijk zal het aantal aanwezige kinderen van dag tot dag verschillen. Daar moeten we als school rekening mee houden.”

In GO!-school De Regenboog in Grimbergen telde de directie 27 van de 630 leerlingen. Een deel van de kinderen werd tijdens de middag zelfs alweer opgehaald.

Basisschool Het Groene Dal in Hoeilaart ontving maandagochtend 30 van de 570 leerlingen. “Leerkrachten moeten hierdoor slechts één dag per week aanwezig zijn”, zegt directrice Liesbeth Van Goethem. “Twee keer zal dat voor de opvang zijn, één keer voor pedagogische taken.”

SECUNDAIR ONDERWIJS

In secundaire school ZAVO in Zaventem was het maandagochtend niet moeilijk om het aantal aanwezige leerlingen te tellen. “Iedereen bleef thuis”, aldus een tevreden directeur Kurt Gommers. “Onze school heeft 1.840 leerlingen, maar het advies om thuis te blijven, werd uitstekend opgevolgd. Vanaf morgen zullen de leerlingen online les krijgen. Ze beschikken allemaal over een laptop, dus kunnen perfect thuis onderwezen worden. Het gaat uiteraard alleen om herhalingen. Het geven van nieuwe leerstof is verboden. Er zal uiteraard wel steeds een beperkt aantal leerkrachten aanwezig zijn voor moesten er toch leerlingen opdagen.”

Ook Het College in Vilvoorde bleef helemaal leeg, terwijl er normaal 751 leerlingen zijn. Tot slot bleven ook de 1.200 leerlingen van Virgo Sapiens in Londerzeel thuis.