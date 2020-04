Keukenhulp koopt voor 60.000 euro vliegtickets aan met valse kredietkaarten:

4 jaar celstraf gevorderd Wouter Hertogs

22 april 2020

16u32 0 Zaventem Een dertiger uit Kameroen riskeert 4 jaar celstraf voor valsheid in geschrifte en informaticafraude. Hij was betrokken bij een zwendel in valse kredietkaarten. Met deze kaarten kocht hij voor 60.000 euro aan vliegtickets bij Brussels Airlines.

Op 3 oktober pakte de luchtvaartpolitie de man op. Brussels Airlines had hen verwittigd dat de man op een vlucht uit Frankrijk zat en betrokken was bij een grootschalige zaak van valse kredietkaarten. Uit onderzoek bleek dat hij samen met een of meerdere kompanen via een Kameroense website valse prepaid kredietkaarten aangekocht had. Hiermee kochten ze dure vliegtuigtickets bij Brussels Airlines.

Pas na de verkoop merkte Brussels Airlines op dat de kredietkaarten vals waren en ze dus niet betaald waren. Een deel van de tickets gebruikte de man zelf, het resterende deel verkocht hij door. “In totaal raakte Brussels Airlines zo voor 60.000 euro aan tickets kwijt”, aldus het parket, dat de verbeurdverklaring van deze som vroeg.

Reisbureau ook slachtoffer

Daarnaast lichtte de bende ook een reisbureau uit Namen op. Bij de boekingen werd telkens hetzelfde e-mailadres gebruikt. In zijn gsm stond het e-mailadres opgeslagen. “Het is dus duidelijk dat hij betrokken was”, aldus het parket. De man bekende dat hij betrokken was bij de aankoop van de vliegtuigtickets, maar ontkende het reisbureau opgelicht te hebben.

De verdediging vraagt om een straf met uitstel. “Mijn cliënt is hierin meegesleurd door een landgenoot van hem. Hij werkt als keukenhulp in Parijs en kon het geld goed gebruiken. Maar maak van hem niet de grote boosdoener”, aldus zijn advocaat. Uitspraak volgt op 14 mei.