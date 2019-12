Kerstman maakt 270 kindjes gelukkig in Huis van het Kind Robby Dierickx

20 december 2019

Hoog bezoek afgelopen woensdag in het Huis van het Kind in Zaventem. Niemand minder dan de kerstman zakte naar de luchthavengemeente af en maakte 270 kindjes gelukkig. “Het was opnieuw een groot succes”, zegt schepen voor Welzijn en Armoedebestrijding Dirk Philips (Open Vld). “De kerstman komt ondertussen al enkele jaren naar het Huis van het Kind. Alle kinderen van 0 tot 9 jaar die zich hadden ingeschreven, ontvingen van de kerstman een drinkbus en een sleutelhanger. De gemeente blijft zich inzetten om de cijfers van kinderarmoede te doen dalen. De Spelotheek is één van de acties, omdat spelen een recht is van elk kind.”