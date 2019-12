Kerstfeest is na 61 jaar het einde van Femma Sterrebeek Robby Dierickx

12 december 2019

16u18 0 Zaventem Eind dit jaar is het afgelopen met de Femma-afdeling van Sterrebeek, maar de laatste ledenactiviteiten van de vrouwenbeweging vond woensdag al plaats. Vooral het tekort aan bestuursleden ligt aan de basis van de stopzetting van de afdeling, die dit jaar 61 kaarsjes mocht uitblazen.

“Met pijn in ons hart en na veel wikken en wegen hebben we besloten om de werking van Femma Sterrebeek op 31 december stop te zetten.” Die mededeling zette het bestuur van de vrouwenvereniging een tijdje geleden op haar website. Afgelopen woensdag werd de werking afgesloten met een kerstfeest voor de leden. Zowat 85 vrouwen zakten naar zaal Ons Huis in Sterrebeek af. “Het uitdunnen van het bestuur, het ouder worden van de leden en kernleden, en de verminderde opkomst bij activiteiten hebben een rol gespeeld bij onze beslissing om ermee te stoppen”, liet het bestuur weten. “We hebben jaar na jaar met veel enthousiasme een gevarieerd programma samengesteld om aan de wensen van de leden tegemoet te komen.”

Leden van Femma Sterrebeek die ook de komende jaren willen deelnemen aan activiteiten van de vrouwenvereniging kunnen onder meer in de afdelingen van Zaventem Sint-Jozef, Wezembeek Sint-Pieter, Tervuren of Erps-Kwerps terecht.