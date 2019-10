Jozef is eerste eeuweling in nieuw woonzorgcentrum Woluwe Promenade RDK

In het gloednieuwe woonzorgcentrum Woluwe Promenade, dat vorig jaar pas de deuren opende in Sint-Stevens-Woluwe, was het afgelopen dinsdag groot feest. Bewoner Jozef Vanschel mag volgende week donderdag immers honderd kaarsjes uitblazen, maar werd dinsdag al uitgebreid gevierd. Jozef is de eerste eeuweling in het nieuwe woonzorgcentrum.

Hij werd op 10 oktober 1919 geboren en trouwde op 6 juli 1946 met Irene Decoster. Samen kregen ze één kind. Jozef was in de Tweede Wereldoorlog twee weken lang krijgsgevangene in Brugge, maar werd uiteindelijk vrijgelaten. Nadien ging hij als vrachtwagentransporteur aan de slag. Zijn voornaamste hobby was fietsen. Nu geniet hij volop van het leven in woonzorgcentrum Woluwe Promenade. Zijn recept om 100 jaar te worden? “Veel en vooral lekker eten (lacht).”