Jongen neergestoken aan kerk in Zaventem SVM

06 september 2019

17u08 0

In Zaventem is vanavond een jongen neergestoken. Het slachtoffer zou een messteek hebben toegediend gekregen. De hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen. De jongen is met een MUG naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

Later meer.