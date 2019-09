Jongeman gaat met fiets en fluo vestje op dievenpad WHW

10 september 2019

17u40 2 Zaventem Een Libische twintiger riskeert 36 maanden cel voor talloze diefstallen en inbraken in en rond Zaventem. Erg subtiel ging hij niet te werk. De man ging op dievenpad met zijn fiets en had steeds een fluo vestje aan.

Dit voorjaar teisterde een diefstallenplaag Zaventem. Een jongeman van kleine gestalte, steeds getooid in een fluo vestje, drong binnen in woningen en ging aan de haal met wat hij in handen kreeg. Grote zaken kon hij nooit stelen omdat hij zich verplaatste met de fiets. Op 3 april kon de politie hem oppakken nadat hij in een tuinhuis was ingebroken. De man gaf toe dat hij verschillende diefstallen op zijn kerfstok had maar ontkende bij alle door het parket genoemde feiten betrokken was. “Hij verblijft al even in ons land maar was op de dool. Zijn ouders zijn 5 jaar geleden gestorven in een ongeval en sindsdien is hij verslaafd aan medicatie. Daarom herinnert hij zich ook lang niet alles van de feiten. Zelf nam hij op het einde van de rechtszaak het woord. “Ik wil vergiffenis voor wat ik deed. Geef me de maximumstraf als ik ooit nog iets misdoe!”, klonk het. Uitspraak op 9 oktober.