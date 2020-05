Jeugdhuis Basement start nu al met registratie van 50 leden om bubbel te vormen Robby Dierickx

27 mei 2020

17u08 0 Zaventem Pas op 1 juli mogen jeugdhuizen opnieuw de deuren openen, maar JH Basement in Zaventem is nu al op zoek naar vijftig leden die bij de heropening aanwezig willen zijn. Een jeugdhuis moet immers contactbubbels van maximaal vijftig personen vormen. JH Basement zorgde dinsdag echter wel voor verwarring door aan te kondigen dat het op 11 juni al zal heropenen. “Maar dat was een misverstand”, klonk het.

‘Reopening jeugdhuis Basement op 11 juni 2020 om 16 uur’. Die aankondiging verscheen dinsdagavond plots op de Facebookpagina van het Zaventemse jeugdhuis. Opvallend, want jeugdhuizen mogen ten vroegste pas op 1 juli de deuren openen en ze zullen zich bovendien aan de op dat moment geldende richtlijnen rond de horeca moeten houden. “We hebben ons vergist van datum, want de heropening staat voor 11 juli gepland”, geeft voorzitter Senne Vandervelde toe. “De datum van het evenement zal dan ook aangepast worden op onze Facebookpagina. Hoe we die heropening zullen vieren, is momenteel nog onduidelijk. De kans bestaat erin dat leden zelf hun eigen drank en knabbels moeten meebrengen.”

Ondertussen is het jeugdhuis wel al gestart met de vorming van de zogenaamde contactbubbel – een verplichting voor jeugdhuizen. Zo moeten contactbubbels van maximaal vijftig personen gevormd worden. “We willen leden nu al de kans geven zich in te schrijven, zodat ze er zeker van zijn dat ze de rest van het jaar welkom zijn”, aldus nog Senne Vandervelde. “Ook voor ons is het nog onduidelijk hoelang deze maatregelen zullen gelden.”

Op de vooravond van de lockdown kwam JH Basement in opspraak omdat het bestuur een lockdownfeestje wilde organiseren. Burgemeester Ingrid Holemans verbood dat op het laatste moment.