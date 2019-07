Jaar na opening nu al vandalisme aan multisportveldjes Robby Dierickx

14u15 2 Zaventem Een jaar nadat de omnisportveldjes in Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe geopend werden, hebben vandalen er zich al op uitgeleefd. Zo werd de omheining op verschillende plaatsen vernield en ligt er heel wat afval. Oppositiepartij N-VA vraagt actie van het schepencollege.

“Het vandalisme getuigt van respectloos gedrag”, zegt gemeenteraadslid Erik Rennen (N-VA), die tijdens de vorige legislatuur als schepen mee verantwoordelijk was voor de aanleg van de multifunctionele sportveldjes in het vernieuwde Zeenpark in Sterrebeek en het park Liekendael in Sint-Stevens-Woluwe. “Er is meer controle van de politie nodig, al is camerabewaking een nog betere oplossing. Als het vandalisme aanhoudt, is dat namelijk een slag in het gezicht van de vele sportievelingen die de voorbije maanden gretig gebruik maakten van de sportveldjes. Ook het vele zwerfvuil baart me zorgen. Ik hoop dan ook dat het schepencollege de nodige maatregelen neemt. Een extra vuilnisbakje kan het probleem mogelijk al oplossen.”

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) laat weten dat de gemeente over vier mobiele camera’s beschikt en dat ze eventueel ingezet kunnen worden als het vandalisme aanhoudt. “In het verleden konden we op die manier al overtreders vatten”, zegt ze. “Maar uiteraard kunnen we niet overal camera’s zetten. Voorts zal de schade hersteld worden. Recent nog werd de beschadigde omheining aan het sportveldje in Zaventem vernieuwd, want ook daar hadden vandalen vernielingen aangebracht.”