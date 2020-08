Inwoners kunnen in najaar coronawaardebon gebruiken bij handelaars Robby Dierickx

14 augustus 2020

10u46 6 Zaventem In verschillende gemeenten loopt de actie ondertussen al, maar ook in Zaventem zullen inwoners binnenkort handelaars kunnen steunen via een coronawaardebon. De gemeente maakt ruim 300.000 euro vrij om elke inwoner van één waardebon van 10 euro te voorzien.

Door de coronacrisis moesten heel wat handelaars en horeca wekenlang hun deuren sluiten, waardoor ze hun omzet drastisch zagen dalen. Om de handelaars en horeca-uitbaters toch nog een succesvol najaar te bieden, lanceert de gemeente Zaventem binnenkort de coronawaardebon. Die kan alleen besteed worden bij de deelnemende handelaars op het grondgebied. Die laatste zullen maandelijks de waarde van de ontvangen coronabonnen elektronisch door het gemeentebestuur op hun rekening gestort krijgen.

Digitaal scannen

Tussen 2 en 4 september ontvangen alle inwoners een unieke kortingscode, waarmee ze gratis een Zaventemse coronawaardebon van 10 euro kunnen aanvragen via de webshop. Die bon, die geldig is van 14 september tot en met 31 december, ontvangt de Zaventemmenaar digitaal in zijn of haar mailbox. De klant kan de bon in de handelszaak digitaal scannen, waarna de korting meteen van het totaalbedrag gehaald wordt. Iedereen kan kiezen om de 10 euro volledig of in delen te gebruiken. Na afloop krijgt de handelaar of horeca-uitbater het totaalbedrag aan ingezamelde coronabonnen terugbetaald door de gemeente.

Handelaars of horeca-uitbaters die willen deelnemen aan de actie moeten zich via de gemeente inschrijven.