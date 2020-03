Interza ruimt 1.613 sluikstorten op in 2019 Robby Dierickx

02 maart 2020

09u37 0 Zaventem Afvalintercommunale Interza heeft voor het eerst een sluikstortrapport vrijgegeven. Daaruit blijkt dat er vorig jaar maar liefst 1.613 meldingen van sluikstorten waren, het overgrote merendeel in Zaventem. In totaal werd er 88,76 ton zwerfvuil opgeruimd.

Interza zal vanaf nu elk jaar een sluikstortrapport opstellen. Daarin zullen alle cijfers en gegevens in de strijd tegen sluikstorten vermeld worden. Uit het eerste rapport blijkt dat 67 procent van de 1.613 gesignaleerde sluikstorten vorig jaar zich in Zaventem bevonden. Wezembeek-Oppem staat met 19,6 procent op de tweede plaats. De rest wordt verdeeld onder Kraainem, Steenokkerzeel en Kampenhout. In totaal ruimden de diensten van Interza 88,76 ton aan zwerfvuil op. Er was ook goed nieuws, want 67 overtreders konden geïdentificeerd worden. Zij kregen een fikse boete.

Het aantal scholen en verenigingen dat deelnam aan de actie ‘Operatie Proper’ steeg van 7 naar 13. In het totaal ruimden de vrijwilligers in 2019 maar liefst 864 zakken zwerfvuil op, dat zijn er 300 meer dan het jaar voordien. “Zeker de inspanningen van de vrijwilligers zijn indrukwekkend,” weet Marleen Ral, voorzitter van Interza. “864 zakken zwerfvuil, dat betekent tienduizenden blikjes, papiertjes of peukjes die anders op de grond waren blijven liggen. Onze ‘propere burgers’ liggen ons na aan het hart, en omgekeerd weten we ook dat zij de steeds grotere inspanningen van Interza en de gemeente rond zwerfvuil en sluikstort naar waarde weten te schatten.”

“We drijven de strijd tegen het sluikstort verder op”, vult Jan Buysse, directeur van Interza, aan. “Door de inzet van sluikstortcamera’s vergroot de pakkans. Ook wie het afval van thuis systematisch in een vuilnisbakje dropt, is voortaan niet meer veilig. De doelstelling is om over 5 jaar het aantal sluikstorten met 25 procent te verminderen. Dat is erg ambitieus, maar daar hebben we geen schrik voor.”

