Interza lanceert nieuwe PMD-zak pas in 2021 RDK

12 juni 2019

13u17 0 Zaventem Pas in 2021 zullen de inwoners van de vijf Interza-gemeenten kennis kunnen maken met de nieuwe PMD-zak. Daarin zal meer afval dan in de huidige blauwe zak toegestaan zijn.

Afvalintercommunale Interza werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan voor het afvalbeheer in de gemeenten Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout. Daarbij wordt grondig nagedacht over hoe inwoners hun afval in de toekomst kunnen verminderen en beter kunnen sorteren. Nu al staat vast dat de nieuwe blauwe zak vanaf 2021 haar intrede in de vijf gemeenten zal maken. In die PMD-zak zal een pak extra afval mogen. Zo worden er onder meer yoghurtpotjes, schaaltjes, botervlootjes, folies, zakjes en tubes voor tandpasta in toegelaten. Dit alles moet ervoor zorgen dat elke inwoner jaarlijks gemiddeld acht kilogram minder restafval produceert.

Dat de zak er pas in 2021 komt, is het gevolg van geplande investeringen in de recyclagecentra om de plotse toename van het te verwerken plastic aan te kunnen.

