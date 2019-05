Internetprobleem in gemeentehuis:

kiesresultaten kunnen niet verwerkt worden Robby Dierickx

26 mei 2019

17u41 0

De stemmen in de Vlaams-Brabantse gemeenten Zaventem, Steenokkerzeel, Hoeilaart en Overijse kunnen voorlopig niet geregistreerd worden. In het gemeentehuis van Zaventem zijn internetproblemen, waardoor de tellingen er in de soep draaien. “We hebben slechts 5 van de 62 bureaus kunnen tellen, maar nu ligt alles plat”, zegt vrederechter Eric Dierickx. “Omdat het probleem maar niet opgelost geraakt, hebben we de voorzitters al naar huis gestuurd. Ze kunnen hier onmogelijk blijven wachten. We hopen dat het probleem snel opgelost geraakt, want anders verwacht ik heel grote problemen.”