Integratiedienst en Huis van het Kind verhuizen naar Quinkenstraat Robby Dierickx

16 september 2020

08u52 1 Zaventem De integratiedienst en het Huis van het Kind in Zaventem hebben voortaan onderdak in de Quinkenstraat, pal achter de sporthal. Ondertussen is ook het programma voor het najaar bekend.

Het Huis van het Kind had tot voor kort onderdak in de voormalige gemeenteschool in de Desmedtstraat in Zaventem, maar is inmiddels – samen met de integratiedienst – verhuisd naar de Quinkenstraat. Daar kan iedereen voortaan terecht met vragen over onder andere opvoeding, Nederlands leren en oefenen, taalstimulering, kinderopvang en onderwijs. Er wordt momenteel wel nog op afspraak gewerkt door het coronavirus. Het dragen van een mondmasker is er verplicht voor 12-plussers. Elke donderdag (van 13 tot 19 uur) zijn er permanenties van het Agentschap Integratie en Inburgering en elke eerste en derde vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur van het Fons-Groeipakket.

In het voorjaar werden de meeste evenementen van het Huis van het Kind en de integratiedienst geschrapt door Covid-19, maar voor het najaar staan wel verschillende coronaveilige activiteiten gepland. “Zo starten we opnieuw met de wekelijkse Babybabbels op woensdagnamiddag en Café Combinne op dinsdag”, zegt bevoegd schepen Dirk Philips (Open Vld). “Ook Taalmaatjes (taalstimulering voor kinderen uit het eerste en tweede leerjaar) zal hernemen vanaf 21 oktober en Schoolsprong met oudersessies met als thema de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Om maximaal in te zetten op de bestrijding van Covid-19 worden maximaal tien deelnemers toegelaten op onze nieuwe locatie.”

Taalcoach

“Naast het bestaand aanbod starten we ook nieuwe initiatieven”, vult schepen Hamid Akaychouh (CD&V) aan. “Van 3 tot 10 oktober vindt de week van het Nederlands plaats. Tijdens de herfstvakantie steekt de Taalstage dan weer in een nieuw jasje. Ine Vancauter werd aangeworven als Taalcoach Jeugd en Vrije Tijd voor Zaventem in samenwerking met de Groep Intro vzw. Ze zal tal van taalstimulerende initiatieven organiseren voor kinderen in hun vrije tijd.”