Inbrekers steken stukje karton tussen voordeur en slaan in twee woningen toe Robby Dierickx

07 februari 2020

11u38 0 Zaventem In de buurt van het Burgemeester W. Servranckxplein in Sint-Stevens-Woluwe hebben dieven in de nacht van donderdag op vrijdag in twee woningen ingebroken. De politie ontdekte dat de inbrekers op voorhand een stukje karton tussen de voordeur gestoken hadden om na te gaan of de bewoners voor langere tijd afwezig zijn.

“Een gekende dieventruc”, zegt Ellen Vanderpoel van de lokale politie van Zaventem. “In de nacht van donderdag op vrijdag werden in de buurt van het Burgemeester W. Servranckxplein in Sint-Stevens-Woluwe op verschillende plaatsen stukjes papier en karton tussen de voordeur gestoken. In twee woningen drongen de inbrekers uiteindelijk ook binnen.”

Met wat ze aan de haal gingen, is niet duidelijk. De lokale politie waarschuwt inwoners voor de dieventruc. “Wees alert en waarschuw de politie wanneer je merkt dat er iets verdacht tussen de deur steekt of aan de deur ligt”, klinkt het. “Zo kunnen de interventieploegen hun patrouilles naar die buurten oriënteren. Zijn je buren met vakantie? Controleer bij hen dan ook even voor de zekerheid.”