Inbrekers maken gat in dak van Hubo, schakelen camera’s uit en gaan aan de haal met inhoud kluis MKV & RDK

26 december 2019

12u21 0 Zaventem Bij doe-het-zelfzaak Hubo in Zaventem op de Leuvensesteenweg stonden de winkeluitbaters donderdagochtend voor een onaangename verrassing. Ze stelden inbraaksporen vast en haalden de politie erbij. Intussen is de winkel weer open.

Inbrekers maakten een gat in het dak van de zaak en forceerden ook een deur. “Ze trokken alle kabels uit van de bewakingscamera’s en hielpen de elektriciteitskast naar de vaantjes. Daarna gingen ze met de inhoud van de kluis aan de haal. De feiten vonden waarschijnlijk plaats op woensdagavond rond 22.45 uur, aangezien op dat moment de verbinding van het beveiligingssysteem werd onderbroken”, laat de zaakvoerder via zijn collega weten. Zelf is hij volop bezig met het opnieuw installeren van een bewakingssysteem.

Het labo ging ‘s ochtends ter plaatse voor onderzoek en de winkel opende opnieuw in de loop van de namiddag. Momenteel is het nog zoeken naar bruikbare beelden en andere sporen om de daders op te sporen.