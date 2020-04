Inbreker wordt voor één feit vrijgesproken... maar krijgt toch nog 20 maanden cel voor andere inbraak Wouter Hertogs

06 april 2020

13u56 0 Zaventem Een man die in december betrapt werd bij een inbraak in Zaventem is veroordeeld tot 20 maanden cel. De bewoner had snel de politie kunnen verwittigen dankzij de bewakingsapp op zijn smartphone.

De inbreker drong in december binnen in een flat in een appartementsgebouw in Zaventem. De bewoner was op dat moment niet thuis, maar kreeg op zijn smartphone wel een melding dat er werd ingebroken. Hierop verwittigde hij meteen de politie. Die kon ter plaatse de inbreker oppakken, die onder andere een geldkoffer, geld uit een spaarpot en juwelen uit het getroffen appartement op zak had.

De man werd ook vervolgd voor een inbraak die eind november in dezelfde straat had plaatsgevonden. Bewakingscamera’s hadden daar de inbraak gefilmd en op de beelden was de verdachte volgens het parket duidelijk te herkennen. De verdediging betwistte elke betrokkenheid bij die laatste feiten, maar gaf de inbraak in het flatgebouw toe en pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel. “Er zijn veel gelijkenissen met de latere inbraak, maar toch zijn er niet voldoende bewijzen om hem ook daarvoor te veroordelen”, aldus de rechter. Voor de andere inbraak kreeg hij toch nog 20 maanden cel.