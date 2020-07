Inbreker verliest gsm tijdens mislukte inbraak Wouter Hertogs

03 juli 2020

12u03 1 Zaventem Een twintiger riskeert 2 jaar cel voor verschillende inbraken en diefstallen. Hij verloor op een van die pogingen zijn gsm, wat hem uiteindelijk de das om zou doen.

In de nacht van 7 op 8 maart wilde de man een woning in de Vredelaan in Zaventem binnendringen. Hij slaagde erin een rolluik te forceren en het raam in te slaan. Maar door het lawaai dat hij gemaakt had, wekte hij de bewoner. Hierop nam hij de vlucht maar tijdens het weglopen viel zijn gsm uit zijn zak. De gealarmeerde politie vond een foto van de dader op de gsm en stuurde deze meteen door naar alle patrouilles. Met succes, want even later kruiste een van die patrouilles een verdachte man die wel erg leek op de man op de foto. De man probeerde nog te vluchten maar dat kon niet baten. In zijn rugzak troffen de agenten gsm’s, juwelen en laptops aan. Deze konden gelinkt worden aan twee andere inbraken en enkele diefstallen in de Brusselse metro. Dat laatste ontkent hij met klem. Voor de rest van de betichtingen vroeg hij een straf met uitstel. Uitspraak op 13 juli.