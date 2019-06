Inbraakgolf rond Diegemstraat JCV

17 juni 2019

11u25 1 Zaventem Afgelopen weekend zijn verschillende woningen in en rond de Diegemstraat het slachtoffer geworden van inbrekers. In totaal werden er vijf gevallen genoteerd door de politie van Zaventem.

Voor een aantal bewoners van de wijk rond de Diegemstraat was het zondag onaangenaam ontwaken. De buurt werd afgelopen weekend immers slachtoffer van een aantal inbraken. “In totaal gaat het om vijf inbraken of pogingen tot inbraak”, zegt Ellen Vanderpoel van de politie van de zone Zaventem. “Vermoedelijk gaat het bom dezelfde daders die bijvoorbeeld in een huis proberen en dan verder trekken als ze niet binnen raken. Het onderzoek moet dat echter met zekerheid uitwijzen.”

In de streek is het aantal inbraken de afgelopen tijd gestegen. “Daarom plannen we op dinsdag een wijkscan”, zegt Vanderpoel. “Daarbij controleren we op openstaande ramen en de slotvastheid van voertuigen. Met de vakantie voor de deur zullen we ook verschillende tips verspreiden tegen inbraken.”