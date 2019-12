Inbraak in Hubo Zaventem MKV

26 december 2019

Bij de Hubo in Zaventem op de Brusselsesteenweg stonden diegenen die de winkel moesten openen voor een onaangename verrassing. Ze stelden inbraaksporen vast en haalden de politie erbij.

Er werd ingebroken in de winkel tussen de afsluiting voor Kerst en het openingsuur donderdagochtend. Wat er precies gestolen is of wanneer de feiten plaatsvonden is nog niet duidelijk. Het labo is ter plaatse voor onderzoek. Meer is voorlopig niet geweten.