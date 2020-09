In november kan u opnieuw tafelen in brasserie CC De Factorij: uitbaters Het Geheim openen tweede zaak Robby Dierickx

25 september 2020

15u01 0 Zaventem Jan Cludts en Delphine Goudesone van Eetcafé Het Geheim in Sterrebeek openen in november de brasserie van cultureel centrum De Factorij in Zaventem. Die staat ondertussen al enkele maanden leeg. De uitbaters willen het concept van hun zaak in Sterrebeek nu ook uitbouwen in het cultureel centrum.

Net voor de coronacrisis kwam de brasserie in het cultureel centrum in Zaventem leeg te staan. Sindsdien was de gemeente op zoek naar nieuwe uitbaters. En die werden nu met Delphine Goudesone en Jan Cludts gevonden. De twee zijn geen onbekende gezichten in de Zaventemse horeca, want ondertussen baten ze al bijna drie jaar Eetcafé Het Geheim in het centrum van deelgemeente Sterrebeek uit.

“We zijn allebei afkomstig uit Zaventem en vonden de brasserie in De Factorij altijd al een leuke zaak”, zegt Jan Cludts. “Toen we vernamen dat het pand leeg kwam te staan, hebben we ons meteen kandidaat gesteld. Het leek ons immers de uitgelezen kans om wat we hier in Sterrebeek uitgebouwd hebben nu ook in Zaventem te kunnen ontplooien. Eetcafé De Factorij, zoals de nieuwe zaak zal heten, zal min of meer uit hetzelfde concept als Het Geheim bestaan. Iedereen kan er terecht voor een frisse pint of een kopje koffie, maar ook voor gerechten als croque monsieur, spaghetti en een steak. Op zondag plannen we een brunch en in de namiddag serveren we onder meer pannenkoeken.”

Tafelen zal u er vermoedelijk pas vanaf november kunnen doen, maar vanaf begin oktober kan u wel al iets drinken in de nieuwe zaak na de theatervoorstellingen in het CC. De uitbaters zullen beide zaken blijven combineren, mede dankzij de hulp van personeel.