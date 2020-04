In één klap van 1 naar 36 coronapatiënten: WZC Sint-Antonius test alle bewoners Rusthuis vormt twee afdelingen om tot isolatieruimten om verdere besmetting tegen te gaan Robby Dierickx

07 april 2020

16u05 19 Zaventem In woonzorgcentrum Sint-Antonius in Zaventem is het aantal coronapatiënten dinsdag in één klap van 1 naar 36 gestegen. Die forse stijging komt er omdat het rusthuis erin geslaagd is om alle 125 bewoners te testen. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden twee afdelingen omgevormd tot coronazones. “We hopen dat we het virus op die manier kunnen bedwingen”, aldus een emotionele directeur Yves Liekens.

In de nacht van woensdag op donderdag testte een eerste bewoner van woonzorgcentrum Sint-Antonius in de Hoogstraat in Zaventem positief. Drie anderen hadden symptomen, maar hadden nog geen resultaat van hun test. De vier bewoners werden overgebracht naar een gang die met plastic wanden van de rest van het woonzorgcentrum afgescheiden werd. Bovendien besliste de directie om alle bewoners verplicht op de kamer te laten.

Dinsdagmiddag steeg het aantal bevestigde COVID-19-besmettingen bij de bewoners echter in één klap van 1 naar 36. Het woonzorgcentrum wist via de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) afgelopen weekend namelijk voldoende testkits te bemachtigen om alle 125 bewoners te testen op COVID-19. Daaruit bleek dat 36 bewoners besmet zijn met het coronavirus. “Negen van hen hebben symptomen, terwijl 27 anderen niet wisten dat ze besmet waren”, zegt de directeur van Sint-Antonius Yves Liekens. “Vier bewoners hebben hoge koorts en worden beademd. Voor diegenen die positief testten, was het uiteraard schrikken. Ze zitten met veel vragen en zijn ongerust. Dat zijn stuk voor stuk menselijke trauma’s.”

Twee corona-afdelingen

Nu het rusthuis in kaart kon brengen wie besmet is en wie virusvrij is, werden de nodige maatregelen genomen. “Het merendeel van de besmettingen werd vastgesteld op twee afdelingen, slechts drie besmette bewoners wonen in de drie andere afdelingen. We hebben dan ook beslist om die laatste drie te verhuizen naar de twee afdelingen waarin het virus zich de voorbije dagen snel verspreid heeft. Die afdelingen worden sinds vandaag geïsoleerd van de rest van het woonzorgcentrum. Personeel dat op de corona-afdelingen werkt, zal niet langer op de andere afdelingen ingeschakeld worden en omgekeerd.”

De bewoners die op de virusvrije afdelingen verblijven, zullen de komende dagen – in samenspraak met de CRA – mogelijk opnieuw ‘vrij’ kunnen leven. “Want voor bewoners is zo’n eenzame opsluiting op hun kamer emotioneel hard”, aldus nog Yves Liekens. “We hopen dat zij snel weer hun normale leven kunnen leiden.”

Voor de directeur is de forse stijging van het aantal bevestigde besmettingen hét bewijs dat alle bewoners in alle rusthuizen getest zouden moeten worden. “Alleen op die manier weet je immers hoe je je als woonzorgcentrum moet organiseren om te voorkomen dat nog meer mensen besmet geraken.”

Geen FFP2-maskers meer

Ondertussen blijkt ook dat elf van de 134 personeelsleden van Sint-Antonius besmet zijn met het coronavirus. Zij werden in het ziekenhuis getest nadat ze symptomen vertoonden. Ook negen andere personeelsleden zitten met symptomen thuis. “Voorlopig hebben we nog voldoende beschermend materiaal, maar we moeten het wel zonder FFP2-maskers stellen. We hopen dan ook dat die kwaliteitsvolle mondmaskers snel geleverd kunnen worden”, besluit de directeur.