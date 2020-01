In 7 jaar tijd 65 procent meer fietsers op fietssnelweg tussen Leuven en Brussel Robby Dierickx

13 januari 2020

09u39 0 Zaventem 505 dagelijkse fietsers in 2012, 832 vorig jaar: het aantal fietsers dat de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel gebruikt, is in zeven jaar tijd met 65 procent gestegen. Dat blijkt uit metingen van de provincie.

Vlaams-Brabant monitort het fietsverkeer 24 op 24 uur via telpunten die over 19 verschillende locaties in de provincie verspreid staan. Daaruit blijkt dat het fietsverkeer ook vorig jaar gestegen is. Een duidelijk voorbeeld daarvan is op de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. “Daar tellen we al sinds 2012 en stellen we tussen het begin van de metingen en vandaag een stijging van 65 procent fietsers vast”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). Op die snelweg worden de fietsers geteld in Wilsele, Erps-Kwerps en Nossegem. In 2012 werden dagelijks gemiddeld 505 fietsers geteld, vorig jaar waren er dat gemiddeld 832.

De provincie is ondertussen volop bezig met het aantrekkelijker maken van de F3-route. Zo werden in Erps-Kwerps twee fietstunnels onder bruggen gebouwd zodat fietsers niet langer de drukke Zavelstraat en Kouterstraat moeten oversteken. Tussen Zaventem en Diegem starten binnenkort de werken voor de bouw van een fietsbrug over de Brusselse ring. Al die maatregelen moeten het aantal fietsers verder de hoogte injagen.