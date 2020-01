In 10 jaar tijd bijna 10 miljoen passagiers erbij: Brussels Airport telt in 2019 record van 26,4 miljoen reizigers Robby Dierickx

08 januari 2020

17u47 0 Zaventem Met 26,4 miljoen reizigers in 2019 heeft Brussels Airport vorig jaar een absoluut record bereikt. Tegelijkertijd daalde het aantal vluchten. Opvallend: in amper 10 jaar tijd kwamen er bijna 10 miljoen passagiers bij.

Eind 2018 vierde de luchthaven van Zaventem nog feestelijk dat de kaap van 25 miljoen passagiers overschreden werd. Een jaar later klokt de luchthaven op 26,4 miljoen passagiers af. “In 10 jaar tijd is het aantal passagiers gestegen van 17 miljoen in 2009 naar 26,4 miljoen in 2019, terwijl het aantal vluchten desondanks stabiel is gebleven in die periode”, zegt een tevreden Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Dit toont aan dat de groei van onze activiteiten kan plaatsvinden zonder bijkomende milieu-impact dankzij de inzet van vliegtuigen die niet alleen groter en beter gevuld zijn, maar ook milieuvriendelijker zijn.”

Ondanks het absolute record hadden de cijfers nog hoger kunnen zijn. De nationale staking van februari, de sociale spanningen bij skeyes in de eerste helft van het jaar en het faillissement van touroperator Thomas Cook in oktober – waardoor heel wat vluchten afgelast werden – hadden gevolgen voor de resultaten. De faillissementen van WOW air en van Fly bmi in het eerste kwartaal hebben eveneens een negatief effect gehad. Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht steeg met 2,4 procent van 127 in 2018 tot 130 in 2019 dankzij grotere en beter gevulde vliegtuigen.

Forse daling voor vracht

Vorig jaar werd op Zaventem in totaal 667.220 ton vracht vervoerd. Dat is een daling van 8,8 procent in vergelijking met het jaar voordien, wat overeenkomt met het Europese gemiddelde.