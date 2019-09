Ikea Zaventem even geëvacueerd wegens technische storing Robby Dierickx

09 september 2019

11u26 6

Het Ikea-filiaal in Zaventem is maandagochtend omstreeks 11 uur volledig ontruimd. De aanwezige klanten kregen te horen dat er een technische storing was en moesten op de parking voor de meubelketen verzamelen. Omstreeks 11.25 uur mochten de klanten opnieuw binnen. Om welke technische storing het ging, is nog niet duidelijk.