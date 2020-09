Ikea-werknemer neemt ontslag slecht op: 8 maanden cel gevorderd voor bedreigingen en vernielingen Wouter Hertogs

30 september 2020

11u14 0 Zaventem Een twintiger uit Zaventem riskeert 8 maanden cel nadat hij zijn ontslag bij meubelgigant Ikea slecht verteerde. Niet alleen bedreigde hij een collega maar ook vernielde hij verschillende zaken.

De jongeman lag al een tijdje in conflict met een collega. Het kwam tot een handgemeen waarna hij op staande voet werd ontslagen. “Hoe kan dat nu? Ik was in mijn recht”, riep hij uit toen hij zijn ontslag te horen kreeg. Hierna ontstak hij in razernij en vernielde hij in de winkel enkele schermen van plexiglas en wat elektronica. Ook wierp hij het meubilair omver. “Wacht maar, ik kom nog terug”, riep hij nog voordat hij vertrok. Thuis bleek de man nog niet afgekoeld te zijn. Hij pakte zijn gsm en stuurde zijn teambaas het bericht ‘dat hij nog wel eens zou langskomen’. “Sluit uw deur maar”, gaf hij nog mee als wijze raad. De teambaas, die hem nog kende van in hun schooltijd, stapte naar de politie en diende klacht in. “Meneer is een tikkende tijdbom”, aldus het parket, “hij volgt al een cursus agressiebeheersing maar veel effect heeft die blijkbaar niet.” Uitspraak op 26 oktober.