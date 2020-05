Huwelijken 2.0: Zaventemnaars kunnen in park trouwen, Zemstenaars voor de camera Robby Dierickx

29 mei 2020

15u42 0 Zaventem Ondertussen mogen huwelijken alweer door dertig mensen bijgewoond worden, maar de regels rond social distancing moeten nog steeds gerespecteerd worden. En dus gaan gemeenten op zoek naar alternatieve plechtigheden. In Zaventem is vrijdag voor het eerst een koppel getrouwd in het park, pal voor het gemeentehuis. Twee Zemstse echtparen lieten hun familie dan weer via livestreaming meegenieten.

In volle coronacrisis mochten behalve de bruid en de bruidegom alleen de twee getuigen het huwelijk op het gemeentehuis bijwonen. Inmiddels zijn de regels opnieuw versoepeld, want er mogen voortaan dertig personen in één ruimte vieren. Daarbij moeten ze uiteraard de nodige afstand van mekaar bewaren. Om die reden besliste Zaventems schepen Dirk Philips (Open Vld) om trouwers voortaan de mogelijkheid te bieden om in het Alex Feldheimpark, het park waarin ook het gemeentehuis ligt, elkaar hun jawoord te geven. “Ondanks dat onze trouwzaal groot genoeg is om dertig mensen te ontvangen, is het toch nog wat veiliger om het buiten te doen. Met het mooie weer is het zelfs leuker (lacht). Voortaan krijgen koppels de kans om te kiezen of ze binnen of buiten willen trouwen.”

Livestream

In Zemst vonden vrijdag dan weer de eerste twee huwelijken met livestream plaats. Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) liet de trouwers elkaar hun jawoord voor de camera geven. De koppels kregen een link die ze met hun familie konden delen. Op die manier konden de familieleden het belangrijke moment van in hun zetel of van op hun terras volgen.