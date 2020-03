Hoe hard treffen de maatregelen rond het coronavirus het leven in uw stad of gemeente? Wij geven een overzicht Robby Dierickx Margo Koekoekx

13 maart 2020

10u53 56 Zaventem Vanaf middernacht moeten alle cafés en restaurants de deuren sluiten en dus plannen heel wat horecazaken vandaag en vanavond nog speciale evenementen of wordt met kortingen gestrooid. Ook andere handelszaken nemen maatregelen nu ons land voor drie weken lam ligt. Wij geven een overzicht per gemeente. Let op: een hele dag door wordt dit artikel aangepast met nieuwe updates.

Zaventem

Wie in het Albert Heijn-filiaal in Zaventem gaat winkelen, mag per artikel maximaal zes stuks kopen. Op die manier wil het warenhuis hamsterpraktijken tegengaan.

Jeugdhuis Basement organiseert vrijdagavond een ‘Lockdown Party’. Daarmee wil het jeugdhuis zoveel mogelijk van haar drankvoorraad verkopen. Om middernacht sluit het jeugdhuis de deuren. Daardoor wordt de carnavalsfuif van zaterdagavond geschrapt.

Vilvoorde

Alle inwoners zullen vrijdag en zaterdag een brief in zes talen in de brievenbus vinden. Daarin staat enige uitleg over corona en de getroffen maatregelen. “Gezien de diversiteit onder onze inwoners is het nodig in zes verschillende talen te communiceren. Ik weet dat we hiermee de taalwetgeving op onze nek halen maar iedereen bereiken heeft op dit moment onze prioriteit”, zegt burgemeester Hans Bonte. De brieven en website communiceren in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Arabisch.

In Vilvoorde verandert er voor de wekelijkse markt op woensdag niets. Alle kramen zullen er gewoon mogen staan. Voor de zaterdagmarkt is er alleen groen licht voor kramen die voedingswaren verkopen. Daarmee volgt de stad de instructies van de FOD Volksgezondheid.

Bij paardensteakrestaurant De Kuiper worden rauwe en gekruide biefstukken van 200 en 300 gram verkocht om te vermijden dat de uitbaters heel wat vlees moeten weggooien. De biefstukken worden verkocht aan een verminderde prijs van 32 euro per kilogram. Ook entrecôte en stoofvlees worden op die manier aan de man gebracht. Wie een bestelling geplaatst heeft, kan het vlees de hele dag afhalen. Om middernacht moet De Kuiper de deuren sluiten.

Zemst

Het dierenopvangcentrum in Zemst sluit de deuren voor bezoekers. Stagiairs worden verzocht om thuis te blijven. De gemaakte afspraken voor adopties en afstand worden voor onbepaalde tijd geannuleerd. Enkel voor noodsituaties maakt uitbater Ferry Heikoop een uitzondering. Het opvangcentrum zal wel nog gevonden dieren ophalen. Ook het zwerfkattenbeleid blijft behouden.

Overijse

Bij de bvba Dirk Marchand langs de Nijvelsebaan in Overijse, een groothandelaar van groenten en fruit, wordt iedereen zaterdagochtend tussen 9 en 12 uur uitgenodigd om verse producten te kopen. “Het merendeel van onze klanten bestaat uit restaurants, maar nu zij verplicht de deuren moeten sluiten, blijven we met een hele voorraad groenten en fruit zitten”, klinkt het daar. “We zouden het echter zonde vinden om al die verse producten weg te gooien en daarom zetten we onze deuren voor iedereen open. Het fruit en de groenten zijn doorgaans goedkoper bij ons dan in een warenhuis. Bovendien is alles hier ultravers.”

Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel organiseert jeugdhuis Echo vrijdagavond ‘De Echo Lockdown Rave 1.0'. De deuren openen om 19 uur en sluiten om 23.59 uur. “Een kort, maar krachtig feestje”, aldus het bestuur.

Grimbergen

Trouwers kunnen vanaf zaterdag nog op het gemeentehuis terecht maar zijn enkel welkom met hun getuigen. Familie en vrienden blijven buiten. “Een koppel dat normaal morgen zou trouwen, vroeg om het huwelijk vandaag door te laten gaan. Ze zijn hier vandaag nog getrouwd in aanwezigheid van hun gevolg.”