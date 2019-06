Hete zomer voor taxibestuurders rond luchthaven? Politie alert voor confrontaties tussen standplaatstaxi’s en Uber-chauffeurs Robby Dierickx

12 juni 2019

16u43 1 Zaventem De lokale politie van Zaventem is tijdens de drukke zomermaanden extra alert voor confrontaties tussen Uber-chauffeurs en bestuurders van geregulariseerde taxibedrijven rond de luchthaven. Afgelopen vrijdag blokkeerden standplaatstaxi’s al het tankstation aan de uitgang van Brussels Airport omdat Uber-chauffeurs er klanten opwachten. De politie gaat extra controles op taxi’s uitvoeren.

In januari werd het tankstation aan de uitgang van de luchthaven van Zaventem al een eerste keer geblokkeerd door bestuurders van geregulariseerde taxibedrijven en afgelopen vrijdag was het opnieuw prijs. Daarmee protesteerden de taxibestuurders tegen de Uber-chauffeurs. Ze pikken het niet dat Uber-taxi’s op de parking halt houden om er klanten op te wachten. Echt grote confrontaties waren er nog niet, al kwam het wel al meermaals tot duw- en trekwerk. Afgelopen vrijdag werd het tankstation ongeveer een uur lang geblokkeerd. De politie werd opgetrommeld en uiteindelijk verliep de protestactie zonder grote problemen.

De taxiwetgeving is een gewestelijke bevoegdheid. De regels in Vlaanderen zijn anders dan die in Brussel en dat maakt het net zo moeilijk. korpschef Jean-Pierre Van Thienen

Maar de lokale politie vreest dat het hier niet bij zal blijven. “In de drukke zomermaanden zal het ongetwijfeld wel vaker tot confrontaties komen”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “Dat is onder meer het gevolg van het feit dat de taxiwetgeving een gewestelijke bevoegdheid is. De regels in Vlaanderen zijn anders dan in Brussel en dat maakt het net zo moeilijk. Om te vermijden dat het hier escaleert, zou er beter een federale wetgeving opgesteld worden. Op die manier weet iedereen wat mag en wat niet mag.”

Extra controles

Zo’n federale taxiwetgeving zit er echter niet meteen aan te komen en dus moet de politie zich wapenen tegen een mogelijke taxioorlog komende zomer. “Het is niet zo dat we extra mankracht zullen inzetten of dat we op voorhand al bijkomende maatregelen kunnen nemen, maar we zullen wel extra alert zijn voor eventuele escalaties”, zegt commissaris Michaël Dekeyser, die zich bezighoudt met de taxiproblematiek. “Daarnaast plannen we de komende weken veelvuldige controles op personenvervoer op ons grondgebied. Daarbij worden alle taxibestuurders aan een controle onderworpen. Uber-chauffeurs die op de openbare weg op klanten wachten, worden automatisch geverbaliseerd. Ook aan het tankstation mogen ze zich niet parkeren. Zodra ze een klant in Zaventem afgezet hebben, moeten ze namelijk terugkeren naar hun standplaats.”

Vorige week dinsdag werd al een eerste controle gehouden. 82 voertuigen werden gecontroleerd en er werden 37 pv’s uitgeschreven, voornamelijk voor het onrechtmatig parkeren op de openbare weg, het niet onmiddellijk terugkeren naar de maatschappelijke zetel na het beëindigen van de rit en het niet beschikken over een contract met een klant.

Vlaamse taxiwetgeving

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is op de hoogte van de strubbelingen tussen de taxibestuurders rond de luchthaven en benadrukt dat er op 1 januari volgend jaar een nieuwe Vlaamse taxiwetgeving in werking treedt. “We verwachten dat het Taxidecreet de situaties aan de luchthaven zal kalmeren”, aldus Weyts. “Aan de ene kant creëren we ruimte voor nieuwe concepten zoals Uber: de vergunningsvoorwaarden worden immers beperkt tot de minimumvereisten die écht belangrijk zijn voor de klanten. Zo zullen de chauffeurs over de nodige attesten moeten beschikken en moeten de wagens net, veilig en gekeurd zijn. Aan de andere kant introduceren we ook een nieuw handhavingsinstrument: overtredingen zullen geregeld kunnen worden via onmiddellijke inning.”