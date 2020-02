Hete krokusvakantie dreigt voor 650.000 passagiers op Zaventem: politie en luchtverkeersleiders leggen mogelijk werk neer Agenten zijn tekort aan personeel en werkingsmiddelen spuugzat Robby Dierickx

14 februari 2020

16u54 0 Zaventem 650.000 reizigers op Zaventem dreigen in de krokusvakantie de dupe te worden van stakingen van de luchthavenpolitie en de luchtverkeersleiders. Die eerste is het aanhoudende tekort aan agenten en werkingsmiddelen spuugzat. Als het ultieme overleg woensdag op een fiasco uitdraait, komen er acties in de vakantie. De luchtverkeersleiders struikelen dan weer over 38.000 opgebouwde overuren.

Wie in de krokusvakantie met het vliegtuig vertrekt, krabt zich ongetwijfeld al fors in de haren. Gisteren maakten zowel de politievakbonden als de luchtverkeersleiders bekend dat ze mogelijk gaan staken in de vakantie. Bij de luchthavenpolitie staat volgende week nog een ultiem overleg gepland, maar ondertussen dienden de vakbonden wel al een gezamenlijke stakingsaanzegging in. Aanleiding is het aanhoudende tekort aan manschappen – op de luchthaven werken slechts 400 van de 540 voorziene agenten – en aan werkingsmiddelen. Dat laatste werd met de uitbraak van het coronavirus nog maar eens pijnlijk duidelijk. “Door een tekort aan ontsmettingsmiddelen voor agenten die in contact komen met reizigers die symptomen van het coronavirus vertonen, is een commissaris maar op eigen houtje zo’n product gaan kopen”, zegt ACOD-afgevaardigde Luc Breugelmans.

Daarnaast hekelen de vakbonden dat agenten op afgeleefde keukenstoelen uit begin jaren 90 moeten zitten en dat ze met afgedankte, vervuilende dieselwagens moeten rijden. “En dat terwijl de luchthaven zelf net inzet op elektrische voertuigen”, klinkt het. Ook vragen de politievakbonden een gecentraliseerd politiecommissariaat op Brussels Airport.

Om die reden dienden de vakbonden een gezamenlijke stakingsaanzegging in. Indien het overleg woensdag slecht afloopt, wordt er in de krokusvakantie gestaakt. Al start het personeel mogelijk wel volgende week donderdag al met stiptheidsacties, die tot lange wachtrijen kunnen leiden. “Als er geen oplossing komt, zullen we in de aanloop naar de volgende vakanties telkens een stakingsaanzegging indienen”, waarschuwen de bonden alvast.

Ondertussen rommelt het ook opnieuw bij de luchtverkeersleiders. ACV-Transcom diende gisteren namelijk een stakingsaanzegging in tegen de verplichte uitbetaling van de 38.000 overuren die de luchtverkeersleiders opbouwden en nog openstaan omwille van het personeelstekort bij skeyes. Een mogelijke staking is evenwel pas voor het laatste weekend van de krokusvakantie. “Maar spontane acties van de luchtverkeersleiders middenin de vakantie zijn niet uitgesloten”, zegt Kurt Callaerts (ACV-Transcom).

Bij Brussels Airport neemt men voorlopig nog geen maatregelen. De luchthaven verwacht in de hele krokusvakantie 650.000 passagiers.