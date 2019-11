Het gaat hard voor de MAK’ers: na eerste prijs nu ook gerecht met MAK-bier op de markt Traiteur André Claessens verkoopt stoofvlees dat tv-kok Loïc Van Impe met Sterrebeeks bier maakte Robby Dierickx

21 november 2019

14u44 0 Zaventem Een eerste prijs op de hoog aangeschreven European Beer Challenge, een passage in VTM-kookprogramma ‘Loïc: Zot van koken’ en vanaf zaterdag ook een gerecht met hun eigen bier: anderhalf jaar na de oprichting van MAK Brewery in Sterrebeek leven de negen oprichters op een wolk. “En begin volgend jaar komt ons tweede biertje op de markt”, klinkt het veelbelovend.

“Als je ons anderhalf jaar geleden gevraagd had waar we in november 2019 zouden staan, dan hadden we niet verwacht dat we al zoveel succes zouden hebben (lacht)”, geeft Wouter Oers, één van de Sterrebeekse kameraden achter de MAK Brewery toe. En of ze een succesverhaal boekten. In juni vorig jaar lanceerden ze hun eerste biertje, de blonde tripel ‘Mak eens proeven?’. Al snel werd het bier verwerkt in een paté bij een lokale slager. Afgelopen weekend volgde een nieuw hoogtepunt, want in Londen werd de ‘Mak eens proeven?’ bekroond met een dubbele gouden medaille op de European Beer Challenge. “We zijn als nieuwkomers op de markt bijzonder trots dat ons bier zo gesmaakt werd”, laat Wouter Oers weten. “Dit resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen en is een ongelooflijke stimulans om resoluut voor kwaliteit te gaan.” Vorige week verwerkte televisiekok Loïc Van Impe in zijn VTM-kookprogramma ‘Loïc: Zot van koken’ het MAK-bier dan weer in zijn stoofvlees.

Maaltijdenautomaten

Maar daar stopt het niet, want het gerecht is vanaf zaterdag in de ruime regio rond Sterrebeek te koop. Dat hebben de MAK-vrienden te danken aan traiteurszaak André Claessens uit Nossegem. “De vraag naar gerechten met lokale producten wordt steeds groter”, zegt zaakvoerder André Claessens. “Als traiteurszaak willen wij mee op die kar springen dus de aflevering van ‘Loïc: Zot van koken’ kwam op het ideale moment voor de lancering van ons nieuw concept. De eerste gerechten worden vrijdag gemaakt en belanden vanaf zaterdag in onze maaltijdenautomaten. Nadien volgen onder meer nog gerechten met aardappelen en witloof uit de buurt.”

Bij MAK Brewery zijn ze uiteraard bijzonder tevreden dat de traiteurszaak stoofvlees met hun bier verkoopt. “We zijn zelf ook benieuwd naar het resultaat, want het stoofvlees dat Loïc Van Impe met ons bier bereidde, hebben we nog niet geproefd”, aldus nog Wouter Oers. “We zullen vanaf zaterdag dus als één van de eersten aan de automaten staan (lacht).”

Proeverij tweede bier

Ondertussen is men bij de jonge brouwerij ook al volop aan de toekomstplannen aan het werken. “Volgende week donderdag vindt in eetcafé Het Geheim in Sterrebeek een proeverij van ons tweede bier plaats. Proevers zullen ook meteen suggesties voor de naam van het nieuwe bier kunnen geven. Bedoeling is om het nieuwe bier na Nieuwjaar te lanceren”, besluit Wouter Oers.