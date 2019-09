Hele week lang extra controles tegen zwerfvuil RDK

28 september 2019

11u51 0 Zaventem De lokale politie van Zaventem, de gemeenschapswachten, de dienst integrale veiligheid, de milieudienst en de technische dienst nemen volgende week deel aan de Week van de Handhaving. Van 30 september tot en met 6 oktober komen er extra controles rond zwerfvuil.

De deelname aan de Week van de Handhaving is volgens burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) broodnodig. “Ondanks de inzet van eigen personeelsleden en de intensieve samenwerking met afvalintercommunale Interza en de vrijwilligersbeweging ‘Propere Burgers krijgen we dagelijks klachten over zwerfvuil in de winkelstraten en sluikstorten in onze mooie groene zones. Sensibiliseren is één ding, maar helaas volstaat dit niet. Alle acties en campagnes ten spijt blijft zwerfvuil en sluikstorten een grote stoorzender in het straatbeeld. We zullen daarom tijdens de themaweek extra controles, zowel anoniem als in uniform, uitvoeren. Personen die betrapt worden op sluikstorten krijgen een GAS-boete tot 350 euro en mogen ze de opruimingskosten op zich nemen.”

Tijdens de eerste helft van dit jaar werden in Zaventem al honderd dossiers opgestart tegen sluikstorters en veroorzakers van zwerfvuil.