Heibel om ‘ommetje’ op fietssnelweg blijft duren nu gemeente gronden aankoopt Oppositiepartij N-VA hekelt aankoop omdat er nog geen studie uitgevoerd werd Robby Dierickx

18 februari 2020

10u16 0 Zaventem De gemeenteraad van Zaventem heeft maandagavond het licht op groen gezet om enkele gronden in Nossegem aan te kopen met het oog op de verlegging van de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. Daarmee wil de gemeente de Erpsestraat ontlasten van de vele fietsers en wil men ook een veilige oversteek op de Mechelsesteenweg creëren. Oppositiepartij N-VA vindt de grondaankoop voorbarig.

In de vorige legislatuur had het toenmalige schepencollege – bestaande uit Open Vld, CD&V en N-VA – een akkoord bereikt om de huidige route van de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel in Nossegem aan te passen. “De onveilige situatie in de Erpsestraat, die deel uitmaakt van de fietssnelweg, zou aangepakt worden”, zegt toenmalig schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). “De kasseitjes in het midden van de weg zouden verdwijnen, waardoor fietsers niet langer opteren om rakelings langs de huizen te rijden. Ook zou het knelpunt aan het kerkhof – onderaan de Erpsestraat – heringericht worden en zou langs het ‘Noskoem Wegske’ een apart en verlicht fietspad komen, afgescheiden van de wandelweg. Bovendien zou er ook een veilige oversteek met verkeerslichten met drukknoppen aan de Mechelsesteenweg komen.”

Geen studie

Na de verkiezingen van oktober 2018 knikkerden Open Vld en CD&V coalitiepartner N-VA echter uit de meerderheid en wisselde het schepencollege het geweer van schouder. Volgens de liberalen en de christendemocraten is het een betere optie om een deel van de fietssnelweg te verleggen om zo de Erpsestraat – waar 100 mensen wonen – te ontlasten. De oversteek van de Mechelsesteenweg zou bovendien met een fietserstunnel wat hogerop, ter hoogte van de Namenstraat, moeten gebeuren. In dat kader zette de gemeenteraad maandagavond het licht op groen om gronden aan te kopen. Veel te voorbarig, vindt N-VA. “De plannen voor de omlegging van de fietssnelweg in Nossegem zijn allerminst sluitend”, meent gemeenteraadslid Tom De Vits. “Er is nog geen grondige studie uitgevoerd, maar toch worden er nu reeds gronden aangekocht. Bovendien dreigt het een dure grap voor de belastingbetaler te worden, want over de financiering van het hele project is nog geen duidelijkheid.”

De fietstunnel aan de Namenstraat moet het huidige kruispunt aan de Erpsestraat vervangen. Het nieuwe tracé voor de fietssnelweg zou dan tussen de velden vanaf de grens met Kortenberg richting de Namenstraat en langs het vliegbos lopen om aan te sluiten op de Sint-Martinusweg Schepen Bart Dewandeleer

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) weerlegt die kritiek. “De aankoop is zeker niet voorbarig, want je kan geen plannen uitwerken als je de gronden niet bezit. Indien het hele project niet zou lukken, is het echter geen verloren aankoop. Op die manier houden we het gebied groen en we zouden de gronden kunnen verpachten.”

Conflictvrije kruispunten

Volgens schepen Bart Dewandeleer (CD&V) kiest de gemeente met de verlegging van de fietssnelweg voor een veiliger alternatief. “We willen voor conflictvrije kruispunten zorgen”, klinkt het. “De fietstunnel aan de Namenstraat moet het huidige kruispunt aan de Erpsestraat vervangen. Het nieuwe tracé voor de fietssnelweg zou dan tussen de velden vanaf de grens met Kortenberg richting de Namenstraat en langs het vliegbos lopen om aan te sluiten op de Sint-Martinusweg.”

“Daarmee ontlasten we ook de Erpsestraat, waar honderd mensen wonen”, vult Holemans aan. “Zij krijgen dagelijks met heel wat fietsers die rakelings langs de opritten scheren te kampen, wat tot gevaarlijke situaties leidt.”

Fietsstraat

In afwachting van de studie en de eventuele verlegging van de fietssnelweg bereikten de gemeente, de provincie en het Vlaams Gewest een akkoord om verkeerslichten op het kruispunt van de Erpsestraat met de Mechelsesteenweg te plaatsen. De gemeente zal er bij de bevoegde instanties op aandringen om die werken spoedig uit te voeren. Voorts zal Zaventem een fietsstraat creëren in de Erpsestraat, waar de kasseien ook zullen verdwijnen.