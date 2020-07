Heetste dag van het jaar, dus geeft traiteur senioren gratis flesje water Robby Dierickx

31 juli 2020

09u49 0 Zaventem Met 36 graden wordt het vandaag de heetste dag van het jaar en dus krijgen alle klanten – voornamelijk senioren – van traiteur André Claessens uit Nossegem een gratis flesje water. “De combinatie van de hitte en de angst om te gaan winkelen door het coronavirus zou ervoor kunnen zorgen dat ze te weinig drinken en dat willen we voorkomen”, aldus de traiteur.

Tussen de 500 en de 600 maaltijden verdeelt André Claessens vandaag in de ruime regio rond Nossegem. Onder zijn klanten heel wat senioren, die met deze warme temperaturen voldoende moeten drinken en daarom geeft André hen vandaag een gratis flesje water. “Hiermee wil ik hen aanmoedigen om voldoende te drinken”, klinkt het. “Nu de coronamaatregelen verstrengd zijn, krijgen ze minder bezoek en durven ze ook niet echt naar de winkel te gaan, waardoor de kans bestaat dat ze te weinig water in huis hebben. De eerste reacties waren heel positief. De senioren zijn blij dat we hen eraan herinneren dat het op een hete dag als deze belangrijk is om te drinken.”