Hartverwarmend in coronatijden: kinderen in Zaventemse schoolopvang maken tekeningen voor geïsoleerde rusthuisbewoners Robby Dierickx

16 maart 2020

10u23 20 Zaventem Om de geïsoleerde rusthuisbewoners – door het coronavirus mogen ze de komende weken geen bezoek ontvangen – wat op te vrolijken, hebben de kinderen die in de Zaventemse gemeentescholen opgevangen worden maandag tekeningen gemaakt. “De tekeningen zullen later deze week aan de woonzorgcentra bezorgd worden”, zegt onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld).

“De rusthuisbewoners mogen dezer dagen geen bezoek ontvangen, waardoor ze zich ongetwijfeld heel geïsoleerd en eenzaam voelen”, aldus Philips. “Daarom leek het me een goed idee om de kinderen die noodgedwongen in de gemeentescholen van Zaventem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe opgevangen worden, tekeningen te laten maken voor de senioren. Op die manier kunnen ze de rusthuisbewoners wat opvrolijken in deze voor hen eenzame tijden. Ondertussen heeft ook het gemeentelijk kinderdagverblijf beslist om mee te werken aan de actie. De allerkleinsten zullen knutselwerkjes maken. Om besmettingen tegen te gaan, zullen de tekeningen en knutselwerkjes pas eind deze week in de woonzorgcentra geleverd worden.”

Skype

Het schepencollege heeft inmiddels ook computers in de rusthuizen geplaatst. “Want als de familieleden niet meer tot in het woonzorgcentrum geraken, dan brengen we de bewoners naar hun familie (lacht)”, zegt Dirk Philips, die ook bevoegd is voor Welzijn. “De senioren zullen via Skype dus nog met hun familie kunnen communiceren.”