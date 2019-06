Hackers leggen Asco nog twee dagen langer volledig plat Robby Dierickx

12 juni 2019

14u02 0 Zaventem De zowat duizend arbeiders en bedienden van Asco Industries in Zaventem zijn nog minstens twee dagen langer werkloos. De machines bij de vliegtuigonderdelenproducent liggen er al sinds vrijdagmiddag stil nadat hackers alle computers blokkeerden. Het bedrijf wil voorlopig weinig kwijt over het onderzoek.

Vorige week vrijdag werd Asco Industries het slachtoffer van een cyberaanval, die niet alleen de vestiging in Zaventem maar ook de filialen in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland treft. Sindsdien liggen alle computers en computergestuurde machines er stil. Het gaat om ransomware, gijzelsoftware zeg maar. Daarbij eisen de hackers losgeld in ruil voor het opnieuw vrijgeven van de computers en de data. Er wordt momenteel met man en macht aan een oplossing gewerkt - Asco Industries schakelde zelfs externe IT-specialisten in.

Gevolg? Het personeel is al sinds afgelopen weekend technisch werkloos. Maandag kregen de werknemers te horen dat er al zeker tot en met vandaag niet gewerkt kon worden. Er werd gehoopt dat iedereen donderdag opnieuw aan de slag zou kunnen, maar de directie heeft de vakbonden inmiddels laten weten dat het probleem nog niet opgelost is en er ook de komende twee dagen niet gewerkt kan worden. Ook de weekendploeg moet komend weekend niet opdraven. Vanaf zaterdag komt er wel een zogenaamde hotline, waarbij werknemers van de situatie op de hoogte gehouden zullen worden.

Agenten van de federale Computer Crime Unit voeren momenteel een onderzoek naar de cyberaanval uit, maar voorlopig is er nog geen nieuws over dat onderzoek. Hoeveel losgeld de hackers vragen, is niet duidelijk.