Guy Clauwaert al voor vijfde keer als Tourduivel naar Tour de France Robby Dierickx

28 juni 2019

16u03 0 Zaventem Al voor het vijfde jaar op een rij trekt Guy Clauwaert als Tourduivel naar de Ronde van Frankrijk. Voor de eerste twee ritten moet de Nossegemnaar niet ver, want de Tour vertrekt volgende week zaterdag in Brussel. Na de doortocht in ons land springen Guy en zijn vrouw Josée in de camper richting de Vogezen en de Alpen.

“Ja, het wordt een speciale editie”, beseft de Tourduivel. “De organisatie van de Tour heeft me gevraagd om volgende week donderdag bij de ploegenvoorstelling op de Brusselse Grote Markt als duivel aanwezig te zijn. Nadien trek ik mijn kostuum ook aan voor de eerste rit op zaterdag en de ploegentijdrit op zondag.”

Een dag later vertrekken Guy Clauwaert en zijn vrouw Josée Bergen, verkleed als duivelin, met hun mobilhome naar Frankrijk. “Daar zullen we een drietal ritten in de buurt van de Vogezen volgen en nadien ook twee à drie etappes in de Alpen. De Pyreneeën doen we niet omdat we anders veel te veel kilometers moeten afleggen.”