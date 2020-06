Grote spandoeken waarschuwen sluikstorters dat ze gefilmd worden Robby Dierickx

17 juni 2020

11u43 8 Zaventem Al enkele maanden zet afvalintercommunale Interza camera’s in tegen sluikstorters in Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout. Sinds begin dit jaar werden al ruim vijftig vaststellingen gedaan via die camera’s. Om sluikstorters te waarschuwen, komen er opvallende spandoeken waarmee duidelijk gemaakt wordt dat ze gefilmd worden.

Met meer dan vijftig vaststellingen van sluikstorten hebben de camera’s van Interza de voorbije maanden hun nut bewezen. “Het gaat zowel om kleine sluikstorten van zakjes in of rond vuilnisbakjes, flesjes die op de straat worden gegooid of grote sluikstorten in afgelegen veldwegen”, weet Sarah Hernalsteen, die bij Interza instaat voor het beheer van de camera’s. Sluikstorters krijgen niet alleen een GAS-boete tot 350 euro, maar krijgen ook de opruimkosten aangerekend. Zo’n factuur kan al snel tot enkele duizenden euro’s oplopen.

Afvalkost

“Maar het gaat ons niet om het uitdelen van zo veel mogelijk boetes, wel om het sluikstorten te vermijden”, legt Marleen Ral, voorzitter van Interza, uit. “Daarom plaatsen we op verschillende veldwegen of plekken die regelmatig door sluikstorters bezocht worden opvallende spandoeken die waarschuwen dat er gefilmd wordt en dat er hoge boetes uitgedeeld worden. Wie goed sorteert, kan de afvalkost erg beperken. Het is daarom veel slimmer en goedkoper om je afval goed te sorteren dan te riskeren om de hoge sluikstortboetes te krijgen.”