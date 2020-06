Grootste zwaluwverhuis ooit start beter dan verwacht: minstens zes koppels ruilen luchthaven voor kunstnesten Robby Dierickx

17 juni 2020

10u00 0 Zaventem Al minstens zes zwaluwkoppeltjes hebben hun weg naar één van de 160 kunstnesten rond de luchthaven van Zaventem gevonden. Daarmee schiet de grootste zwaluwverhuisoperatie ooit goed uit de startblokken. Zowat tachtig zwaluwkoppeltjes moeten de komende jaren hun vertrouwde woonst op de luchthaven van Zaventem verlaten. De luchtacrobaten zorgen namelijk voor overlast op Brussels Airport.

De grote verhuisoperatie werd niet alleen in het belang van de beestjes zelf, die regelmatig in de motoren van proefdraaiende vliegtuigen belanden, op poten gezet maar ook in het belang van de luchtvaartmaatschappijen. Uit veiligheidsoverwegingen moeten de motoren namelijk volledig uit elkaar gehaald worden wanneer er een vogel in belandt. Dat bezorgt de bedrijven een pak extra werk en kosten.

Om die reden werden de voorbije maanden tientallen kunstnesten opgehangen in de buurt van de luchthaven, zowel in Zaventem als in Melsbroek. “En nu al zijn minstens zes kunstnesten aan het viaduct van de A201 bewoond”, aldus een tevreden Franz Pieters van vereniging De Kille Meutel Vogelvrienden. “Dat is beter dan verwacht, want zwaluwen kiezen bij de terugkeer naar ons land in april en mei vaak voor plekken die ze kennen. We hopen dan ook dat alle koppels de komende twee jaar de luchthaven inruilen voor kunstnesten. Door middel van een geluidsinstallaties sturen we hele dagen lang lokroepen de lucht in om de vogels naar de kunstnesten te lokken.”

Woluweveld

Op lange termijn is het de bedoeling om alle zwaluwkoppels naar het Woluweveld in Sint-Stevens-Woluwe te verhuizen. “Daar zijn al verschillende natuurlijke nestkasten”, aldus nog Franz Pieters. “Het gebied zal op termijn aangelegd worden met bloemen zodat er ook insecten zullen verblijven, wat het aantrekkelijker maakt voor de vogels. Nu al merken we dat zwaluwen verschillende natuurnesten bouwden aan woningen in Sint-Stevens-Woluwe. We zullen de komende weken planken onder de nesten hangen zodat de bewoners van de woningen geen smerigheid op hun hoofd kunnen krijgen en de zwaluwen er zonder zorgen kunnen leven.”