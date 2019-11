Grondige controles naar bushmeat zorgen voor lange wachtrijen op Zaventem Robby Dierickx

19 november 2019

Wie deze ochtend op Zaventem landde, moest uitzonderlijk lang wachten in de aankomsthal. Aanleiding was een grondige controleactie van de douaniers en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen naar bushmeat, vlees dat afkomstig is van de jacht op wilde dieren in de tropen. Het gaat voornamelijk om apenvlees uit Afrikaanse landen. Door de grondige controle, die tussen 5 en 8 uur plaatsvond, stonden er lange files op het aankomstniveau.

De resultaten van die controle worden later vandaag bekendgemaakt.