Groen-blauwe long aan Kersenberg krijgt vorm: Infrabel start met aanleg bufferbekken Robby Dierickx

14 augustus 2020

12u20 3 Zaventem De twee hectare grote groene long Kersenberg in Nossegem heeft haar vergunning op zak. In de herfst worden de nieuwe wandelpaden er aangelegd en aansluitend komt er een grote plantactie waarbij 2.000 bomen geplant zullen worden. Ondertussen is Infrabel al met de aanleg van een bufferbekken begonnen.

“Dat nieuwe bovengrondse bufferbekken vervangt het ondergrondse en zal drie keer groter zijn”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Het vormt een belangrijke stap in het oplossen van de waterproblemen in de zone, want het huidige bufferbekken vertoont een aantal tekortkomingen.”

In de herfst worden er op de Kersenberg wandelpaden aangelegd. “In de winter volgt dan weer een grote plantactie”, aldus nog Dewandeleer. “Daarbij zullen 2.000 bomen aangeplant worden. Voor die plantactie zou ik graag een beroep doen op de buurtbewoners, de Sint-Lambertusschool, de Europascouts en de verenigingen. Aan de overkant van de beek wordt ook een nieuw speeltoestel geplaatst. Hiermee wordt de tweede fase aangelegd van het project dat er kwam na burgerparticipatie via Zaventem aan Zet. We organiseren binnenkort nog een infomoment op de site zelf om wat meer uitleg te geven over de plannen en de timing.”

Noskoem Wegske

Daarnaast werkt het schepencollege nog aan de ontdubbeling van het ‘Noskoem Wegske’, dat midden in de velden ligt. Het bestaande landwegje blijft behouden als recreatief fietspad, terwijl de wandelaars en joggers een nieuw pad in waterdoorlatend materiaal krijgen. Dat komt korter tegen de spoorweg.

“De groen-blauwe vallei in Nossegem krijgt nu volop vorm. Ook in Sint-Stevens-Woluwe aan de Smoldersstraat en in Sterrebeek aan het Zeen zijn er momenteel gelijkaardige groen-blauwe valleiprojecten in uitvoering. Typerend aan de drie zones is dat in elke zone ook een jeugdvereniging gevestigd is. Dit is een doelbewuste keuze om onze jongeren ontspanning aan te bieden in het midden van de natuur”, besluit de schepen.