Griezelen bij voetbalclub SK Nossegem RDK

24 oktober 2019

Voetbalclub SK Nossegem organiseert volgende week donderdag haar tweede Halloweentocht. De wandeling vertrekt op de terreinen van de club en gaat door het bos. In totaal zal er twee kilometer gewandeld kunnen worden. Onderweg zijn er verschillende angstaanjagende verrassingen. Na de wandeling is er heel wat lekkers. Ouders kunnen er genieten van jenever. Inschrijven voor de Halloweentocht kan ter plaatse tussen 18 en 21 uur. De prijs per persoon bedraagt 3 euro. Na afloop krijgen de kinderen een griezelig aandenken.