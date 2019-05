Griek smokkelt cocaïne...in shampooflessen WHW

27 mei 2019

11u24 0 Zaventem Een Griekse man riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. In ruil was hem 1.500 euro beloofd.

Op 16 februari troffen de douanediensten verschillende shampooflessen aan in de bagage van een passagier die net geland was uit Brazilië. In de flessen bleek 1,7 kilogram cocaïne te zitten. Daarnaast bleek de man ook een verwoede snoeper te zijn aangezien hij verschillende zakken gevuld met snoep bij zich had. Onderaan in die zakjes bleek echter ook in totaal 1,8 kilogram cocaïne verstopt te zijn. “Ik wist niets van die drugs”, beweerde de man. “Wel kreeg ik 1.500 euro als ik die koffer mee zou nemen. Dus dan deed ik dat maar.” Uitspraak op 6 juni.