Goedkoper en duurzamer: gemeente test robotmaaier op voetbalveld SK Nossegem Robby Dierickx

21 mei 2019

14u42 8 Zaventem Het voetbalveld van SK Nossegem wordt voortaan niet meer door een gewone grasmaaier gemaaid, maar wel door een robotmaaier. Met dat proefproject test de gemeente het duurzamer en goedkoper alternatief uit. Als de evaluatie positief is, zullen alle voetbalvelden in groot-Zaventem door een robotmaaier gemaaid worden.

“Momenteel worden alle grasvelden van de voetbalclubs door een firma gemaaid”, zegt sportschepen en tevens voorzitter van SK Nossegem Piet Ockerman (Open Vld). “Dat is een pak duurder dan wanneer we een robotmaaier inzetten. Zo moeten we dankzij het toestel de firma niet langer betalen voor het geleverde werk. De robotmaaier verpulvert bovendien het gras, waardoor er geen groenafval is. Daarnaast stoot het toestel negentig procent minder CO2 uit, wat positief is voor het klimaat. Als gemeente is het dan ook logisch dat we voor een klimaatvriendelijker en goedkoper alternatief kiezen.”

De schepen benadrukt dat het momenteel nog om een proefproject gaat. “In de loop van volgend seizoen volgt een evaluatie. Is die positief, dan zullen we voor alle voetbalclubs in de gemeente zo’n robotmaaier aankopen.”